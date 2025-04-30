Dolar
38.48
Euro
43.92
Altın
3,305.85
ETH/USDT
1,800.90
BTC/USDT
94,612.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, kente döndü.

Seyit Ahmet Eksik  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

UEFA Gençlik Ligi Finali'nin ardından kente gelen takım, Trabzon Havalimanı'nda aileleri ve bordo-mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, gurur duyduklarını belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gönül isterdi ki kupa ile gelelim buraya ama böyle oldu. Yine de mutluyuz." dedi.

Takım kaptanı Salih Malkoçoğlu da finale kadar yükselmenin büyük başarı olduğunu belirterek, "Sonu güzel bitebilirdi fakat olmadı. Serüven güzeldi. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kaptanlıktan ziyade takım arkadaşlığı yapmak benim için en iyisi oldu. Onlarla beraber bu serüvende olmak gurur verici. Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı, her zaman bizi destekledi, yanımızda durdular. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Ortak Bildirisi yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Trabzon'da coşkuyla karşılandı

UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği düzenledi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'na tebrik

Trabzonlu çiftçiler patates ekim mesaisinin sonuna geldi

Trabzonlu çiftçiler patates ekim mesaisinin sonuna geldi
Karadeniz Bölgesi'nin su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 62 milyon doları aştı

Karadeniz Bölgesi'nin su ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 62 milyon doları aştı
Süper Lig'e yükselen Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef Avrupa

Süper Lig'e yükselen Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef Avrupa
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet