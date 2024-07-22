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Spor, Futbol

TFF'den profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceğini açıkladı.

Hilmi Sever  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
TFF'den profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklik

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikler yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarıyla ilgili alınan kararlar şöyle:

- Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

- Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

- TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

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