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Spor, Futbol

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu kabul etti.

Muhammed Boztepe  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu kabul etti

Ankara

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Çankaya'daki MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde, Türk futbolunun gelişimi ve geleceğine yönelik atılabilecek adımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından misafirperverliği için Bahçeli'ye teşekkür ederek A Milli Takım forması hediye etti.

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