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Spor, Futbol

Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Can Öcal  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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Taylan Antalyalı, kariyerinde sarı-kırmızılı formayla 102 maça çıktı.

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