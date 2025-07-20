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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 zanlı adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen, İlyas Kaçar, Ahmet Cemil Yeşilmen  | 20.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 zanlı adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.


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