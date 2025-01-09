Dolar
35.32
Euro
36.39
Altın
2,669.70
ETH/USDT
3,264.50
BTC/USDT
92,970.00
BIST 100
10,000.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF'den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Göztepe Teknik Direktörü Stanmir Stoilov'u fair play ödülüne layık gördü.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
TFF'den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Stoilov, Galatasaray-Göztepe mücadelesinin ardından "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" sebebiyle ödülün sahibi oldu.

Kurul açıklamasında, sezon sonuna kadar kadın, erkek ve amatör tüm futbol liglerinde öne çıkan tüm sportmen davranışların ve sosyal sorumluluğa dair pozitif hareketlerin takipçisi olacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 1 milyon dolarlık hırsızlığın zanlıları tutuklandı
"Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen "2. İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı" sona erdi
Bakan Kurum: 2025 sonuna kadar yuvasına girmeyen, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız
Bakan Göktaş: Aile yapısını koruyacak ve ülkemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacağız
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Benzer haberler

Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi

Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye sevk edildi

TFF'den Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'a fair play ödülü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Samsunspor, Kayserispor karşısında 3 puan hedefliyor

Samsunspor, Kayserispor karşısında 3 puan hedefliyor
West Ham United'da Graham Potter dönemi

West Ham United'da Graham Potter dönemi
Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ilk lig maçına yarın çıkacak

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ilk lig maçına yarın çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet