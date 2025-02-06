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Spor, Futbol

TFF'den Boluspor taraftarına ve kaleci Mert Günok'a fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Ocak ayı fair play ödülünü Boluspor taraftarı ile Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok'a verdi.

Metin Arslancan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
TFF'den Boluspor taraftarına ve kaleci Mert Günok'a fair play ödülü

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Boluspor-Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarının anlamlı hareketinin ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Bolusporlu taraftarlar, Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların isimlerini siyah pankartlara yazarak maç öncesinde anma töreni düzenlemişti.

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok ise siyah-beyazlı takımın İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 yendiği UEFA Avrupa Ligi maç sonrasında taraftarların oyuncuları tribüne çağırmasına, "Bugün sevinmek yok, sadece alkış var." diye karşılık vermesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

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