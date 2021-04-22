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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Ali Sürmen ve Gençlerbirliği'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile Gençlerbirliği Kulübünün cezasını onadı.

Ercan Doğan   | 22.04.2021
TFF Tahkim Kurulu, Ali Sürmen ve Gençlerbirliği'nin cezasını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Ali Sürmen'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 100 bin lira para cezasını da onamayı kararlaştırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un oyuncusu Marko Milinkovic'e verilen 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası da kurul tarafından onandı.

Tahkim Kurulu ayrıca TFF 1. Lig'de mücadele eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un 38 bin lira para cezasını da onamaya karar verdi.

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