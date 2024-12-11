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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
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Spor, Futbol

TFF, MHK'de "UEFA standartlarında" yapılanmaya gidildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) "hakemlik sistemini uluslararası standartlara taşımak" hedefiyle kapsamlı bir yapılanmaya gidildiğini duyurdu.

Metin Arslancan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
TFF, MHK'de "UEFA standartlarında" yapılanmaya gidildiğini açıkladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesaplarının açılmasına karar verildiği ve buna göre MHK'ye ilişkin tüm güncel gelişmelerin "mhk_resmi" hesap adıyla Instagram ve X platformlarından paylaşılarak, kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanacağı aktarıldı.

Hakem performans değerlendirme sistemi, VAR kriterleri-müdahale kriterleri, hakem atama kriterleri, haftalık atamalar, VAR kayıtları, haftalık hakem performansları, tartışmalı kararlar ve olaylara ilişkin kamuoyu bilgilendirilmesi, UEFA ve FIFA ile ilgili duyurular, hakem eğitim sistemi ve etkinlikler konularında paylaşım yapılacağı bildirilen açıklamada, "Şeffaf şekilde düzenli bilgilendirmelerde bulunulacak." denildi.

MHK: "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz"

Merkez Hakem Kurulu da X hesabından ilk paylaşımını yaparak "Türk futbolunda yeni bir dönemin ilk adımını atıyoruz. Merkez Hakem Kurulu olarak, hakemlik sistemimizi uluslararası standartlara taşıyacak kapsamlı bir yapılanma planladık." ifadelerine yer verdi.

MHK, "Profesyonel ve objektif performans değerlendirme sistemi, kulüplerin kritik ve önceden mutabık kalınan konularda hakem kararlarına ve MHK değerlendirmelerine itiraz hakkı ve bağımsız değerlendiriciler aracılığıyla performans notunun yeniden değerlendirmesi, insan faktöründen arındırılmış, otomatik hakem atama sistemi, şeffaf ve sürekli iletişim anlayışı" dönüşümün "temel taşları" olarak sıraladı.

Yapılanmanın ilk adımı olarak bugün sosyal medya hesaplarının açıldığını vurgulayan MHK, hakem performans değerlendirmeleri, haftalık hakem atamaları, eğitim ve gelişim faaliyetleri, sistem güncellemeleri ve yürütülen projeler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacağını duyurdu.

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