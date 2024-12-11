Dolar
34.87
Euro
36.65
Altın
2,708.28
ETH/USDT
3,780.80
BTC/USDT
99,641.00
BIST 100
10,095.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcu Olivier Kemen, Heidenheim ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın İsveç’in Malmö ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Fatih Erel, Emre Doğan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Kaan Ayhan ile UEFA kadrosunda yer almayan Roland Sallai'nin yer almadığı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Galatasaray, Malmö maçı için İsveç'e gitti

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu ülkeye gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket etti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanı girişinde bulunan bir grup taraftarın fotoğraf ve imza isteğini geri çevirmedi.

Galatasaray, yarın Malmö ile TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emlak patronluğundan büyükelçiliğe: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack
SİBERAY'da yasa dışı bahis uyarısı
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda konuştu

Benzer haberler

Malmö teknik direktörü Rydström: Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz

Malmö teknik direktörü Rydström: Dürüst olmak gerekirse biz Galatasaray'ın yakınında değiliz

Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu

TFF, MHK'de "UEFA standartlarında" yapılanmaya gidildiğini açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verdi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verdi
Galatasaray'dan tedavileri devam eden futbolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme

Galatasaray'dan tedavileri devam eden futbolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme
Abdülkerim Bardakcı: Lig şampiyonluğunu alacağız

Abdülkerim Bardakcı: Lig şampiyonluğunu alacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet