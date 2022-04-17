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Spor, Futbol

TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

Ercan Doğan   | 17.04.2022
TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyelerinin istifa ettiğini açıkladı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Ayrıca MHK'nin yeni başkan ve üyelerinin belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

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