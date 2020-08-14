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Spor, Futbol

TFF Merkez Hakem Kurulu Talimatı yürürlüğe girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısında, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı onaylanarak kabul edildi.

Hilmi Sever   | 14.08.2020
TFF Merkez Hakem Kurulu Talimatı yürürlüğe girdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, bugünkü toplantıda kabul edilerek yürürlüğe giren talimatla birlikte bazı değişikliklerin gerçekleştirildiği belirtildi. 

MHK Talimatı'na göre, Video Yardımcı Hakem (VAR) Klasmanı oluşturuldu ve profesyonel hakemlerin performansları dikkate alınarak MHK'nin önerisi ve yönetim kurulunun onayıyla yaş sınırı 47'ye çıkartılabilecek.

İl hakem kurulu ve bölgesel hakem kurullarında görev alacak kişiler için görev yaptıkları il veya bölgede hakem veya gözlemci kadrolarında birinci dereceden akrabalarının olmaması koşulu getirildi.

Talimatta ayrıca, hakemlerle birinci dereceden akrabalık ilişkisi olan kişilerin bu hakemlerin bulunduğu kategoride gözlemci, mentör ve hakem izleme görevlisi olarak görev alamayacakları maddesi yer alırken, gözlemciliğe giriş koşulu olarak daha önce aktif olarak görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olma koşulu da getirildi.

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