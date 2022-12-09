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Spor, Futbol

TFF Göztepe ve Altay'ı hükmen mağlup ilan etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig ekipleri Göztepe ve Altay'a 3-0 hükmen mağlubiyet kararı verdi.

Serdal Kalaycı   | 09.12.2022
TFF Göztepe ve Altay'ı hükmen mağlup ilan etti

İstanbul

TFF tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun olaylı maçla ilgili dün bir toplantı yaptığı belirtilerek, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçının değerlendirildiği bildirildi.

Yönetim kurulunun, söz konusu karşılaşmayla ilgili, Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar verdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'daki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından bir Göztepe taraftarı, eline geçirdiği köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Yaşanan bu olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edilmişti.


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