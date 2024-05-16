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Spor, Futbol

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulundan Nisan 2024 dönemi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, centilmenliğin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlenen ödüllerin Nisan 2024 dönemi sahiplerini belirlemek için bir araya geldi.

Dilek Erol  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulundan Nisan 2024 dönemi açıklaması

İstanbul

Federasyonun açıklamasına göre başkanlığını Ali Erten'in yaptığı, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu bu toplantıda nisan ayı için değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'de "Ayın En Centilmen Futbolcusu", "Ayın En Centilmen Teknik Direktörü" ve "Ayın En Centilmen Takımı" kategorilerinde verilen ödüllerin Nisan 2024 dönemi için kurula aday önerisi yapılmadı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu açıklamada "Trendyol Süper Lig'in Nisan 2024 dönemini kapsamak üzere, kabul edilmiş evrensel fair play kriterlerine uygun olarak öne çıkan adaylar ve fark yaratan davranışlar ile ilgili bir öneri yapılmamıştır. Kurulumuz kısa süre içerisinde sona erecek olan 2023-2024 sezonunun, futbolun evrensel birleştirici gücü ile dostluk, barış ve kardeşlik iklimi içerisinde centilmence geçmesi temennisini değerli kamuoyumuzla paylaşmaktadır." görüşlerine yer verdi.

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