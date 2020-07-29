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Spor, Futbol

TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı

Antalya'da oynanan, normal süresi ile uzatma bölümü golsüz sona eren TFF 2. Lig play-off final maçında, Manisa FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen son ekip oldu.

Oktay Özden   | 29.07.2020
TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Antalya'da oynanan, normal süresi ile uzatma bölümü golsüz sona eren TFF 2. Lig play-off final maçında, Manisa FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen 3'üncü ve son ekip oldu.

Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor'un, Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'a, play-off şampiyonluk kupası törenle verildi.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde de Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Penaltılarla kupaya uzandı

Antalya'da oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında Manisa FK'ye normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü de 0-0 sonuçlandı. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Tuzlaspor'da Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Samet Asatekin penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Muhammed Akarslan topu dışarıya attı. Sadık Baş'ın vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Ömer Kahveci izin vermedi.

Manisa FK'de penaltı vuruşlarını Galip Güzel, Sinan Kurumuş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz golle sonuçlandırdı. Serdar Deliktaş ile Emir Alagöz'ün vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Bayram Olgun izin vermedi. Manisa FK'den Oğuz Kocabal, penaltı atışında topu dışarıya attı. 

Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de protokol tribününden takip etti. 



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