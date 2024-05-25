Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,745.10
BTC/USDT
69,089.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen 5 maçlık cezayı 4 maça düşürdü.

Hilmi Sever  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4 maça indirdi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mert Hakan Yandaş'ın cezası oy çokluğuyla 4 maça indirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira, sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'ye verilen 32 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası ise oy birliğiyle onandı.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat'ın 3 ve Jayden Oosterwolde'nin 1 resmi müsabakadan men cezalarını da onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a verilen 1 yıl 90 gün hak mahrumiyeti cezasını onamayı kararlaştırdı.

Bu arada kurul, sarı-lacivertli kulübe verilen para cezalarını da onama kararı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz
Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a nişan takdim etti
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza

Benzer haberler

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4 maça indirdi

Fenerbahçe'den futbol kariyerine yarın nokta koyacak Bonucci'ye veda

Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u yendi

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u yendi
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı
Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet