Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,917.75
ETH/USDT
1,540.90
BTC/USDT
20,819.00
BIST 100
5,133.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'in ilk yarısında en çok kaybeden takım İstanbulspor

Sarı-siyahlı ekibin en golcü ismi Ethemi olurken, kaleci David Jensen ligdeki bütün maçlarda 90 dakika forma giydi.

Bozhan Memiş   | 16.01.2023
Süper Lig'in ilk yarısında en çok kaybeden takım İstanbulspor

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 15 puanla 18. sırada tamamlayan İstanbulspor, devrenin en çok mağlubiyet (11) yaşayan takımı oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 18 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, 11 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.

İstanbulspor, bu müsabakalarda 18 gol atarken, kalesinde 36 gol gördü.

İlk 10 maçlık periyotta Osman Zeki Korkmaz yönetiminde 8 puan toplayan ve ardından teknik direktör değişikliğine giden İstanbulspor, Fatih Tekke idaresinde 8 karşılaşmada 7 puan aldı.

En golcü isim Ethemi

Süper Lig'in ilk yarısında İstanbulspor'un en golcü ismi Valon Ethemi oldu.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, takımının attığı 18 golün 7'sini kaydetti.

Ethemi'nin ardından en fazla gol sevincini Jetmir Topalli yaşadı. Kosovalı futbolcu, ligde 4 kez fileleri havalandırırken, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol attı.

Kaleci Jensen bütün maçlarda 90 dakika oynadı

İstanbulspor'un Danimarkalı kalecisi David Jensen, ligde oynanan 18 maçın tamamında 90 dakika forma giydi.

Sarı-siyahlı ekibin en çok süre alan ismi konumundaki Jensen, ligin ilk yarısında takımlarının bütün maçlarında 90 dakika forma giyen 13 oyuncudan biri oldu.

En çok kart gören Eduart Rroca

İstanbulspor, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 36 sarı kart gördü.

Ligde 18 maçın 10'unda görev yapan Arnavut futbolcu Eduart Rroca, İstanbul temsilcisinin en çok kart gören futbolcusu oldu. Rroca, 1 kırmızı ve 5 sarı kartla cezalandırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçelievler'de düzenlenen festivalde 3 ton hamsi dağıtıldı
Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı
Bakan Özer: 2023 yılında 922 ilçenin tamamına Bilim Sanat Merkezi kuracağız
"Yeni Evim Kampanyası"na başvurular başladı

Benzer haberler

Süper Lig'in ilk yarısında en çok kaybeden takım İstanbulspor

Süper Lig'in ilk yarısında en çok kaybeden takım İstanbulspor

Trabzonspor, üst sıradaki takımlara geçit vermiyor

Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

İstanbulspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti

İstanbulspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti
Trabzonspor sahasında moral buldu

Trabzonspor sahasında moral buldu
Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın yapılacak

Süper Lig'de "Haliç Derbisi" yarın yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet