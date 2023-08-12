Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, Pendikspor'u mağlup etti

İstanbul
Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başardı.
İlk Yarı
3. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Strandberg, uzak mesafeden yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından köşeye giderek ağlarla buluştu: 0-1.
9. dakikada Pendikspor beraberliğe yaklaştı. Thuram'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Görkem Bitin, yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler bu pozisyonda ayaklarıyla gole izin vermedi.
16. dakikada Pendikspor etkili geldi. Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışı sol çaprazında Halil Akbunar'da kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Erce uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
23. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyi çalımlamak istedi. Kaleci Burak Öğür'ün müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak Görkem Sağlam'da kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-2.
39. dakikada Hatayspor yine etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Görkem Sağlam, soldan ceza sahasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
45+1. dakikada savunmadan atılan uzun top, Engin Can Aksoy'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Bertuğ Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcunun şutunda kaleci Burak ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Mücadelenin ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
46. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Santranın ardından atılan uzun topta sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışı yan çizgisinden penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Müsait pozisyondaki Bertuğ Yıldırım, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.
54. dakikada Hatayspor bir kez daha etkili geldi. Aosman'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Görkem Sağlam, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
57. dakikada fark 4'e çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Strandberg, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Görkem Sağlam'a aktardı. Bu futbolcunun kale sahası önüne gönderdiği pasta Dele-Bashiru bekletmeden sert bir şutla ağları havalandırdı: 0-4.
84. dakikada Kerim Alıcı'nın sağdan savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan sert vurdu. Kaleci Burak'tan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Bertuğ'un ikinci şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada Hatayspor 5. golü buldu. Aburjania'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza alanına girip kaleci Burak'tan sıyrıldı. Bu futbolcu, sol çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-5.
90+3. dakikada Pendikspor golü buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emre Taşdemir'in direkt kaleye gönderdiği top, kaleci Erce Kardeşler'den sekti. Kale sahasında yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti: 1-5.
"Galibiyetten daha önemli olan sahaya çıkabilmemizdi"
Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "Galibiyetten daha önemli olan sahaya çıkabilmemizdi." dedi.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, kendileri için önemli olanın Hatay halkını ve depremzedeleri umutlandırmak olduğunu söyledi.
Depremin ardından 5-6 aylık bir süreç geçtiğini dile getiren Volkan Demirel, "Sahaya çıkıp Hataylılara, depremzedelere umut olabildiysek, en önemli galibiyet budur. Sahaya çıkan oyunculara, Hatay'a gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Onlar için sahaya çıktık. Beş gollü bir galibiyet aldığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Takımının attığı ilk golün ardından duygulanan ve bu durumun, duygudan çok daha öte bir his olduğunun altını çizen Demirel, şöyle devam etti:
"İlk golü attığımız için, sahaya çıktığımız için, birikmişliğin verdiği bir durumdu duygusallaşmak. Böyle bir durumdan desteklerle beraber buralara gelmek önemliydi. Destek veren herkese çok teşekkürler. Destekler olmasa bu takımı kuramazdık. Duygulanmamak mümkün değil."
Takımının fiziksel açıdan iyi durumda olduğunu ve lige iyi hazırlandıklarını da belirten Demirel, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Transfer ettiğimiz oyuncuların hepsini kendim izledim, yorumladım, kendim konuşup buraya getirdim. Ne istediğimi biliyorlardı. Bütün transferlerimizi sezon başlamadan yaptık. Bu hafta içi bir transferimiz gelecek, akabinde bir transferimiz daha olacak. Bizim avantajımız sezona daha önce hazır olmaktı. Ne istediğimi biliyordum ve ona göre oyuncular seçtiğim için ne olacağını tahmin edebiliyordum. Beş gol attık ama kaçan en az 5 gol vardı. Skor önemliydi ama benim için ne galibiyet, ne mağlubiyet önemli. Benim tek derdim depremzedelere umut olabilmekti. Onlara umut olabildiğimizi düşünüyorum."
"Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda hazır değiliz"
Pendikspor teknik direktör Osman Özköylü, takımının fiziksel ve taktiksel anlamda hazır olmadığını söyledi.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, ligin ilk maçının kendileri adına hayal kırıklığı olduğunu belirtti.
Maça iyi başladıklarını ancak kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu söyleyen Özköylü, golün ardından pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini vurguladı.
İlk yarıda kalelerine 4 top geldiğini, bu topların 2'sinin gol olduğunu ve 1'inin direkten döndüğünü dile getiren Özköylü, "Savunmadaki basit hatalar, orada oynayan oyuncuların seviyesine yakışmadı. Kaybettiğimiz toplardan sonra veremediğimiz tepkiler, sorunlar yaşamamıza sebep oldu. İkinci yarıda yeni bir heyecanla 3 değişiklik yaparak farklı bir şey denemek istedik ama ilk düdükle beraber kalemizde golü gördük. Maçın ikinci yarısı başlamadan bizim için maç bitti." ifadelerini kullandı.
Maçta kendileri adına her şeyin olumsuz gittiğinin altını çizen Özköylü, şöyle devam etti:
"Bizim gerçek potansiyelimiz bu değil. Sıkıntılarımız var. Yeni ve toplama bir takımız, eksiklerimiz var, transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncular var. Ama bir türlü takıma katamadık. Birçok oyuncu sonradan geldi. İki gün önce gelen Oscar'ı oyuna soktum. Bir hafta önce gelen Eze'yi takımla birlikte fazla çalışmadan oyuna almak zorunda kaldım. Bize güç katacağını düşündüğümüz oyuncular takıma geç katıldı. Hem fiziksel hem de taktiksel anlamda istediğimiz seviyeye gelemedik. Önümüzdeki süreci doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Bizim için önemli bir dersti."
Beşiktaş maçı öncesinde ders aldıklarını da söyleyen Özköylü, şunları kaydetti:
"Beşiktaş maçı mutlaka bu karşılaşma gibi olmayacak. Elimizdeki oyuncuların genel durumunu görme şansımız oldu. Fiziksel olarak hazır olmayan isimler var. Elimizde kullanacağımız oyuncuları doğru şekilde seçerek Beşiktaş maçına çıkacağız. Belki farklı bir diziliş, farklı bir oyunla sahada olacağız. Bu maçı izleyip çıkaracağımız sonuçlar çok önemli. Bu haftaki gibi kötü bir görüntü olmayacak. Beşiktaş çok önemli bir takım. Ritim yakaladılar. Ama bu maçı oynamaya mecburuz. Keşke hazırlanmaya zamanımız olsa. Bu bir hafta içinde ne kadar hazırlanabilirsek bunu yapacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.