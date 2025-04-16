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Spor, Futbol

Süper Lig'in eski gol kralı Gabonlu futbolcu Boupendza, hayatını kaybetti

Bir dönem Hatayspor'da da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Gabonlu milli futbolcu Aaron Boupendza, kariyerini sürdürdüğü Çin'de yaşamını yitirdi.

Fatih Erel  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Süper Lig'in eski gol kralı Gabonlu futbolcu Boupendza, hayatını kaybetti

İstanbul

28 yaşında vefat eden Boupendza'nın Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Gabon Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat Aaron Boupendza." ifadesini kullandı.

Galatasaray forması giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina da sosyal medya hesabından milli takımdan arkadaşı için taziye mesajı paylaştı.

Hatayspor Kulübü ise "2020-2021 sezonunda Hatayspor'umuzun formasını giyen ve gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi ve sevenlerine, Zhejiang takımına ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyu kral." paylaşımında bulundu.

Çin Süper Lig ekibi Zhejiang'da forma giyen Boupendza, Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Boupendza, Türkiye dışında Gabon, Fransa, Katar, Portekiz, ABD, Romanya ve Çin'de çeşitli kulüplerde oynadı.

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