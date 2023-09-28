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Spor, Futbol

Süper Lig'de play-off oynatılması planı bu sezon geçerli olmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de play-off etabı oynatılmasının bu sezon için gündemde olmadığını duyurdu.

Mehmet Fatih Duman  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Süper Lig'de play-off oynatılması planı bu sezon geçerli olmayacak

İstanbul

Federasyon yetkililerinden yapılan açıklamada, Süper Lig için gündeme gelen play-off oynatılması konusunun, bu sezonu kapsamadığı dile getirildi.


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