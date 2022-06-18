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Spor, Futbol

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini açıkladı.

Hilmi Sever   | 18.06.2022
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralı açıklandı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da gerçekleştirilen toplantı sonucunda, gelecek sezon Süper Lig'de ilk 11'de 8 ve maç kadrosunda ise 14 yabancı oyuncu bulundurulabileceği kararı alındığı duyuruldu.

Kulüplerin ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi.

TFF 1. Lig'de ise yabancı oyuncu kuralının geçen sezonki gibi devam edeceği açıklandı. Takımların, ilk 11'de 5, maç kadrosunda ise 7 yabancı oyuncu bulundurabileceği ve toplam 8 oyuncuya lisans çıkarabileceği kaydedildi.

TFF Yönetim Kurulunun, 2022-2023 sezonu için ilan edilecek "Takım Harcama Limitleri"ndeki kabul edilebilir sapma oranını yüzde 40 olarak belirlediği aktarıldı. Ayrıca, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili "Takım Harcama Limiti"nin belirlenmesi kararının alındığı belirtildi.

Toplantıda, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanması kararının da alındığı duyuruldu.


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