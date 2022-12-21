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Spor, Futbol

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda belirlendi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı; Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Serdal Kalaycı   | 21.12.2022
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda belirlendi

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemler, kulüp başkanlarının huzurunda belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen hakem atama toplantısına; TFF Yönetim Kurulunun üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda, kulüp başkanları ve temsilcilerine, hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sunumun ardından, kulüp temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Haftanın hakem görevlendirmeleri şöyle:

23 Aralık Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

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