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Spor, Futbol

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini duyurdu.

Emre Doğan  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarının 8, 9, 10 ve 11 Ağustos'ta oynanacağı belirtildi.

Nesine 2. Lig'in 30-31 Ağustos'ta, Nesine 3. Lig'in ise 6-7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacağı bildirildi.

Liglerde sezon planlamasına ilişkin diğer detayların ise daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

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