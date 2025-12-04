Dolar
42.46
Euro
49.67
Altın
4,200.57
ETH/USDT
3,194.50
BTC/USDT
93,342.00
BIST 100
11,024.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı”nda konuşuyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Sporun "efsane" isimleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekiminde yer alacak

Rio Ferdinand, Shaquille O'Neal ve Tom Brady'in de aralarında yer aldığı sporun "efsane" isimleri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yarınki kura çekiminde sahne alacak.

Fatih Erel  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Sporun "efsane" isimleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekiminde yer alacak

İstanbul

FIFA'nın açıklamasına göre FIFA efsanesi ve eski İngiltere kaptanı Rio Ferdinand ile sunucu Samantha Johnson, yarın ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek kura çekimini sunacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünya sporunun efsane isimleri 7 kez Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) Super Bowl şampiyonu Tom Brady, Amerikan Ulusal Hokey Ligi (NHL) onur listesi üyesi ve dört kez Stanley Kupası şampiyonu Wayne Gretzky, 7 kez Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) All-Star'ı New York Yankees oyuncusu Aaron Judge ve 4 kez NBA şampiyonluğu kazanan Shaquille O'Neal, kura çekimi asistanları olarak görev yapacak.

Kupa Washington'da

FIFA Dünya Kupası şampiyonuna verilecek kupa, başkent Washington'a ulaştı.

Futbolun en büyük ödülü, kura çekiminin yapılacağı John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde sergileniyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım
MSB: Son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı
Barajlarda doluluk oranının düşmesi nedeniyle Ankara'da su kontrollü verilecek

Benzer haberler

Sporun "efsane" isimleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekiminde yer alacak

Sporun "efsane" isimleri 2026 FIFA Dünya Kupası'nın kura çekiminde yer alacak

2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı

Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk rakibi Romanya

Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Guadalajara ve Monterrey'de yapılacak

Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçları Guadalajara ve Monterrey'de yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet