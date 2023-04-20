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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

Murat Kaya  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Ligin 30. hafta kapanışında MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor ve Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçları yapıldı.

Ligden çekilen Gaziantep FK'nin bay geçtiği haftada, MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica idaresinde sahaya çıkan Trabzonspor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 34'e çıkardı.

Lider Galatarasay 69 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.

Sonuçlar

VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: 4-2

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 1-4

İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-3

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 0-0

Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: 3-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 4-1

Puan durumu

Ligde sona eren 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY28223364204469
2.FENERBAHÇE28203569333663
3.BEŞİKTAŞ29178455282759
4.ADANA DEMİRSPOR29159557302754
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2813693730745
6.TRABZONSPOR29136104642445
7.YUKATEL KAYSERİSPOR29143124646045
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK28101086051940
9.ARABAM.COM KONYASPOR2991283632439
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR2997133941-234
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2896133945-633
12.KASIMPAŞA2996143649-1333
13.CORENDON ALANYASPOR2988134255-1332
14.MKE ANKARAGÜCÜ2894153443-931
15.İSTANBULSPOR2884163355-2228
16.BITEXEN GİRESUNSPOR2869132850-2227
17.GAZİANTEP FK2867153148-1725
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2858153852-1423
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2865171959-4023

31. haftanın programı

Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

22 Nisan Cumartesi:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Ümraniye Belediyesi Şehir)

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Nef)

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Ülker)

Not: Gaziantep FK'ya konuk olması gereken Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken MKE Ankaragücü, 31. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Trabzonspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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