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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Hilmi Sever   | 03.02.2023
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

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