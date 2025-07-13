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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Talisca sakatlandı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Fenerbahçeli futbolcu Talisca sakatlandı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Talisca, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile dün oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

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Tedavisine başlanan yıldız futbolcunun yarın Portekiz'de başlayacak hazırlık kampına götürülmeyeceği bildirildi.

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