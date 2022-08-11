Dolar
17.96
Euro
18.53
Altın
1,785.95
ETH/USDT
1,882.30
BTC/USDT
24,443.00
BIST 100
2,872.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi yarın Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Serdal Kalaycı   | 11.08.2022
Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kırım Tatar Türklerine süresiz ikamet izni vermeye başladı
Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran selin üzerinden bir yıl geçti
Hakkari'de 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum, Kastamonu'daki sel felaketinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak

TFF'den yabancı oyuncu kuralı hakkında bilgilendirme

TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi

TFF Başkanı Büyükekşi, UEFA Başkanı Ceferin'le bir araya geldi
'Dört büyükler' 2021-22 sezonunda toplam 1 milyar 725 milyon lira zarar etti

'Dört büyükler' 2021-22 sezonunda toplam 1 milyar 725 milyon lira zarar etti
Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet