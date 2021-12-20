Dolar
17.73
Euro
19.99
Altın
1,798.11
ETH/USDT
3,791.30
BTC/USDT
45,743.00
BIST 100
2,066.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Emre Doğan   | 20.12.2021
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi
Trakya illeri Kovid-19 vaka yoğunluğunda en çok artan 10 il arasında
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Benzer haberler

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığında aradığını bulamıyor

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek
Altay ile Trabzonspor, Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak

Altay ile Trabzonspor, Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm