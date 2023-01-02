Dolar
18.72
Euro
20.02
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,215.40
BTC/USDT
16,727.00
BIST 100
5,636.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Murat Kaya   | 02.01.2023
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor: Ali Palabıyık

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'da 6 ilde 32 bin 636 evcil hayvan kayıt altına alındı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan top mermisi imha edildi
Elazığ'da okulun bahçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kullanılmayan ahır sahipsiz hayvanlar için barınağa dönüştürüldü
Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, başarılı olacaklarına inanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

Trabzonspor 2022'de şampiyonluk hasretini sonlandırdı

Trabzonspor 2022'de şampiyonluk hasretini sonlandırdı
Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı geçen sezonunun uzağında kaldı

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı geçen sezonunun uzağında kaldı
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet