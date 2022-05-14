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Spor, Futbol

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 3 takım daha belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 14.05.2022
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen 3 takım daha belli oldu

İstanbul

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta yer alacak takımlar da netleşti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da play-off'u garantiledi.

Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: 0-0

Altınordu-Balıkesirspor: 2-1

Manisa FK-Tuzlaspor: 4-1

Eyüpspor-Kocaelispor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-0

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: 1-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 4-2

38. hafta

Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Stadı henüz belli değil)

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

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