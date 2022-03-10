Dolar
14.85
Euro
16.58
Altın
2,003.48
ETH/USDT
2,602.50
BTC/USDT
39,243.00
BIST 100
2,031.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa’daki silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Cemal Bozkurt için Gaziantep’in Karkamış ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı.

Emrah Oktay   | 10.03.2022
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.

Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi
Japonya gevşettiği Kovid-19 sınır önlemlerinde 'yabancı öğrencilere' öncelik verecek
Almanya’da Kovid-19 salgınında yeni kurallar getirilecek

Benzer haberler

Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı

Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor puanları paylaştı

Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı

Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu

Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu
Antalyaspor evinde kazandı

Antalyaspor evinde kazandı
Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek