Dolar
16.22
Euro
17.41
Altın
1,853.53
ETH/USDT
1,758.90
BTC/USDT
28,817.00
BIST 100
2,438.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'un ligdeki gol yükünü Mustapha Yatabare omuzladı

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 10 golle tamamlayan Mustapha Yatabare, Demir Grup Sivasspor'un en golcü oyuncusu oldu.

Serhat Zafer   | 28.05.2022
Sivasspor'un ligdeki gol yükünü Mustapha Yatabare omuzladı

Sivas

Kırmızı-beyazlı ekipte son 2 sezondur forma giyen Malili forvet Mustapha Yatabare, bu sezon ligde attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Ligi 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivas temsilcisi bu sezon 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Mustapha Yatabare 10 gol atarak, takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Sezonun bitmesinin ardından Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique ise kırmızı-beyazlı formayla fileleri 8 kez havalandırdı.

Olarenwaju Kayode 6, Dimitros Goutas ve Fayçal Fajr 5'er, Jorge Felix ve Max Gradel 3'er, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin ve Leke James 2'şer, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie ve Ziya Erdal birer kez gol atma başarısı gösterdi.

Sivasspor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Beşiktaşlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, kendi kalesine gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore'de milyonlarca yüksek ateş vakasına karşın 69 kişinin öldüğü duyuruldu
Dünya Bankasından Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği
Japonya'da Kovid-19 aşısının 4'üncü dozu uygulanmaya başladı
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sivasspor'un ligdeki gol yükünü Mustapha Yatabare omuzladı

Sivasspor'un ligdeki gol yükünü Mustapha Yatabare omuzladı

Süper Lig'de teknik direktörlük değişliğine ara verilmiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun oyuncusu Pellegrini

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski: Ben gerçek bir aslanım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski: Ben gerçek bir aslanım
Kupa finalinden dönen Sivassporlu taraftarlar, kentte kutlama yaptı

Kupa finalinden dönen Sivassporlu taraftarlar, kentte kutlama yaptı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi