Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Sivas
Ligin 36. haftasında bugün Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
İlk yarı
4. dakikada konuk ekip sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Eysseric'in ortasında ön direkte Fall'un kafa vuruşunda, Ziya Erdal son anda topu çizgiden çıkardı.
9. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Kerem Atakan Kesgin'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
17. dakikada sol çaprazda topla buluşan Sefa Yılmaz, altıpastaki Kayode'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
30. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
41. dakikada Özkan Yiğiter'in ara pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
44. dakikada rakip defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin ayağı kayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
51. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Kayode'nin direkt kaleye gönderdiği topa, kaleci ön direkte müdahale ederek kornere gönderdi.
53. dakikada Eysseric ile duvar pası yapan Muleka, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.
55. dakikada şık hareketlerle sağ çaprazdan içeriye sokulan Kayode'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, top direğe çarpıp Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
73. dakikada konuk ekip serbest vuruştan farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2
77. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Eysseric'in yerden pasıyla ceza yayının önünde topla buluşan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
82. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Gradel'in ceza yayının önünden çektiği şutta top az farkla yandan dışarıya çıktı.
90+3. dakikada Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Felix filelere gönderdi. Ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 1-3.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.