Euro
6.89
Dolar
6.09
BIST 100
108,994.50
Altın
1,686.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor
logo
Spor, Futbol

Sivassporlu Caner Osmanpaşa: Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o

Demir Grup Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, A Milli Futbol Takımı'nın formasını giymeyi çok istediğini söyledi.

Halife Yalçınkaya   | 06.03.2020
Sivassporlu Caner Osmanpaşa: Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o Fotoğraf: Halife Yalçınkaya / AA

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son günlerde isminin A Milli Takım ile anılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. 

Her futbolcunun hedefinde milli takım olduğunu belirten Caner, "Oraya herkes gitmek ister. Önemli olan oranın başarısı tabii; herkes vatanı ve milleti için orada oynuyor. Önemli olan sakatlar olmasın, gençler sakatlanmasın ve sürekli oynasınlar. Zaten hepsi Avrupa’nın güzel kulüplerinde oynuyor." dedi.

Şans verilmesi halinde göreve hazır olduğunu dile getiren Caner, şunları kaydetti:

"Boşluk olursa, eğer hocalar değerlendirirse herkes gitmek ister ve ben de gitmek isterim. Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o. Ama sorun değil kim giderse kim oynarsa oranın başarısı için ter dökecek, iyi gitmesi için elinden geleni yapacaktır. Bizim için önemli olan oranın başarısı zaten ama herkes milli olmak ister. 'Ben olmak istemiyorum' diyen olmaz herhalde. Bizim de hedeflerimiz o, olursa sevinirim. Olmazsa herkesin canı sağ olsun."

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Caner, sezonun en iyi maçı olacağını söyledi.

Galatasaray maçını final gibi gördüklerini dile getiren Caner, şöyle devam etti:

"Bu maçı kazanırsak son haftalara kadar en yukarılarda kalabiliriz, son 9 haftayı en yukarılarda geçirebiliriz. Kaybedersek çok bir şey kaybetmeyeceğiz. Kaybedersek sadece yarıştan biraz olsun kopmuş oluyoruz. Rakibimizle maça çıkıyoruz, sonuçta ikili averaj elde ediliyor. O yüzden kaybetmememiz gerekiyor. Mutlak galibiyet almak istiyoruz, elimizden geleni yapacağız. Kazanacağımıza da inanıyorum, o niyetle çıkacağız. İnşallah üç puanla ayrılırız."

"Elimizden geleni yapacağız, inşallah sonu güzel olur"

Ligde 4 takımın şampiyonluk yarışında yer aldığına, şampiyonluk söylemleri için erken olduğuna işaret eden Caner, "Anadolu takımı için büyük bir başarı, insanları da aşırı beklentiye sokup sonra insanları mahcup etmek istemiyoruz. Normal olarak temkinli konuşuyoruz." dedi.

Şampiyonluk yarışındaki diğer takımların kırmızı-beyazlı ekipten daha iyi kadroya sahip olduğunu da belirten Caner, "Çok eksiklikler, sakatlıklar yaşadık. O ara bir düşüşe geçtik, onlar olmasaydı belki 3-4 puan daha önde olabilirdik. O zaman daha iddialı olabilirdik, yine iddialıyız." diye konuştu.

Ligde kalan 10 haftada herkesin puan kayıpları yaşayabileceğini vurgulayan Caner, sözlerini şöyle tamamladı:

"4 takımdan herkes şampiyon olabilir, 'ben olacağım' diye kimse bir şey diyemez. 22 şampiyonluğu olan Galatasaray olsun, Trabzonspor olsun 'kesin ben şampiyon olacağım' diye bir şey diyemez. Sonuçta 10 hafta var, bunu biz de diyemiyoruz ama elimizden geleni yapacağız. İnşallah sonu güzel olur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler

Benzer haberler

Sivassporlu Caner Osmanpaşa: Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o

Sivassporlu Caner Osmanpaşa: Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o

Sivassporlu Goiano: Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz

Antalyaspor 'nokta transferler' ile çıkışa geçti

Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig maçları öncesindeki el sıkışma yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle Premier Lig maçları öncesindeki el sıkışma yasaklandı
TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezasını 50 bin liraya indirdi

TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'ye verilen para cezasını 50 bin liraya indirdi