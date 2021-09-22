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Spor, Futbol

Sivasspor'da savunma oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı

Bu sezon ligde 3. golüne ulaşan kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Goutas, 1 gol atan Mustapha Yatabare ile henüz golü bulunmayan Leke James ve Kayode'den fazla gol atma başarısı gösterdi.

Serhat Zafer   | 22.09.2021
Sivasspor'da savunma oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Atromitos Athen takımından transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan defans oyuncusu Goutas, geride kalan 6 haftada 3 gole imza attı.

Süper Lig'in 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Goutas, ligin 6. haftasında dün Sivasspor'un deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Forvetleri geride bıraktı

Başarılı oyuncu bu sezon attığı 3 golle, kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı.

Malili forvet Mustapha Yatabare ligin 5. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol sevinci yaşarken, diğer forvetler Leke James ve Kayode ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Isaac Cofie ligin 2. haftasında kırmızı-beyazlıların deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, orta saha oyuncusu Pedro Henrique ise ligin 4. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol sevinci yaşayan isimler oldu.

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