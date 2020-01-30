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Spor, Futbol

Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi.

Halife Yalçınkaya   | 30.01.2020
Sivasspor'da Samba Camara sağlık kontrolünden geçirildi

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Camara, Sivasspor'un sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesinde çeşitli testlere tabi tutuldu.

Fransız futbolcu, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Camara'nın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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