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Spor, Futbol

Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Anadolu futbolunu temsilen, fair-play içerisinde, futbolun ağırlıkta olduğu güzel bir karşılaşma yapılacak." dedi.

Halife Yalçınkaya   | 21.05.2022
Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde kazanının Anadolu futbolu olacağını belirtti.

Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor maçı öncesi Otyakmaz ve Gözbaşı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Otyakmaz, Anadolu'nun iki finalistinin, ligin son haftasında bir nevi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçının hazırlığını yaptığını söyledi.

Başkan Özbaşı'nın verdiği mücadeleyle çok değerli bir Kayserispor'un ortaya çıktığını dile getiren Otyakmaz, "Çok önemli takımları da eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkıp, rakibimiz oldular. İnşallah perşembe günü Anadolu futbolunu temsilen, fair-play içerisinde, futbolun ağırlıkta olduğu güzel bir karşılaşma yapılacak. Kendi adımıza kupayı kaldırmak istiyoruz ama güzel bir maç olmasını da diliyoruz." dedi.

Gözbaşı: "Kazanan Anadolu futbolu olacak"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Mecnun başkanıma ve camiasına bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Çok ilginç. Ligin son maçını Sivasspor ile oynuyoruz. Sonrasında da Türkiye Kupası finalini onayacağız." diye konuştu.

Final maçının Anadolu futbolu açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Son 22 yılda 4 büyük kulüp 3 kere final oynamamış. Bunlardan biri de 2008 yılında Kayserispor-Gençlerbirliği maçı. Bu nedenle yıllar sonra iki takımın zorlu mücadelelerle finale gelmesi çok önemli. Elbette birimiz kazanacağız, birimiz kaybedeceğiz. Sonuçta kazanan Anadolu futbolu olacak. Bana göre maçın en büyük özelliği bu. Kaybeden kazananı tebrik edecek. Dostluk içerisinde bir maç olacak. Geçmişte yaşanan bazı üzücü olaylarımız var. İnşallah bu maçı kol kola izleyerek bunları unutturacak, güzel bir mücadele ortaya koyacağız."

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