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Spor, Futbol

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında avantajı kaybetti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

Göksel Cüneyt İğde   | 19.08.2021
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında avantajı kaybetti Fotoğraf: Halife Yalçınkaya / AA

Sivas

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanan maç, konuk ekibin 2-1 galibiyetiyle sona erdi. 

İlk yarı 

5. dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage'in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.

10. dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy'nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Pep Biel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı 

55. dakikada konuk ekip öne geçti. Pep Biel'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Diks'in ilk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonu takip eden Diks, bu kez topu ağlara gönderdi: 0-1

59. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte James, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

60. dakikada Kopenhag tekrar öne geçti. Falk'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas içinde iyi yükselen Stage'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2

74. dakika Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.

Maçta başka pozisyon olmayınca, karşılaşmayı konuk ekip Kopenhag 2-1'lik skorla kazandı.


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