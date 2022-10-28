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Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa maçlarını milli maç gibi görüyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupalarında oynadıkları karşılaşmaları milli maç gibi gördüklerini ve öyle de oynadıklarını söyledi.

Halife Yalçınkaya   | 28.10.2022
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa maçlarını milli maç gibi görüyor

Sivas

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün CFR Cluj'u 3-0 yendikleri maçta iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Çalımbay, "Arkadaşlarımızla karşılaşma öncesi konuştuk, bu bir final maçıydı. Buradan alacağımız 3 puan taraftarımız açısından da çok önemliydi. Kendi sahamızda Avrupa'da galip gelememiştik, buna son verdik. Takımımız maça mükemmel başladı ve aynı şekilde bitirdi. Slavia Prag maçından da iyi bir sonuçla döndüğümüz zaman birincilikle grubumuzdan çıkıyoruz. Bütün amacımız da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. İnşallah devre arasında da bir iki takviye yapabilirsek daha da güçleneceğiz. Daha alternatifli kadromuz olacak." ifadelerini kullandı.

Tek hedeflerinin Sivasspor'un adını Avrupa'da her yıl duyurmak olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Avrupa maçlarını milli maç gibi görüyoruz. Biz Avrupa maçlarını milli maç gibi oynuyoruz. Takımımızdan milli takıma oyuncu gidemiyor. Biz kendi maçlarımızı milli maç gibi oynuyoruz. Orada alınan her puanın Türkiye için çok önemli olduğunu biliyoruz, onun için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tek hedefimiz Demir Grup Sivasspor'umuzun adını Avrupa'da her sene duyurmak."

Çalımbay, Süper Lig'in zor geçtiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımların hepsi gayet iyi. Çok iyi transfer yapan takımlar var. Onun için lig çok zor. Biz eğer Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak önce ligde başarılı olmamız gerekiyor ki Avrupa maçlarına rahatlıkla çıkalım. Buna da tabii ki öncelik veriyoruz. Bazı maçlarda rotasyon yapıyoruz. Bu Antalyaspor maçında da aynı olacak. Sakat olan arkadaşlarımızı dinlendiriyoruz ve öyle götürüyoruz. Hem Avrupa'yı hem ligi aynı anda götürüyorsanız böyle aksaklıklara da katlanacaksınız."

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