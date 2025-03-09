Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,021.60
BTC/USDT
82,575.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Rey Manaj'ı hastanede ziyaret etti

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile sahalarında yaptıkları maçın hemen başında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncuları Rey Manaj'ı ziyaret etti.

Serhat Zafer  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Rey Manaj'ı hastanede ziyaret etti

Sivas

Çalımbay ve Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz, Rey Manaj'ı tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ziyaret ederek, hastane başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm'den oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çalımbay'ın ziyaretinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de hazır bulundu.

Bu arada kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rey Manaj'ın beyin ve akciğer tomografileri ile kan tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanılmadığı, oyuncunun tedbir amaçlı geceyi hastanede gözlem altında geçireceği kaydedildi.

Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün Göztepe ile oynanan maçın 3. dakikasında rakibi Koray Günter ile kafa kafaya çarpışarak bilincini kaybetmiş, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli imam hatip Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Bakan Fidan: Suriye hükümetinin sürdürdüğü politika, provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı
Bakan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerini ziyaret etti

Benzer haberler

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde "Dalya" dedi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ligde "Dalya" dedi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, Rey Manaj'ı hastanede ziyaret etti

Reeder Samsunspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yendi

Sivasspor, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

Sivasspor, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Sivasspor'dan, Göztepe maçında sakatlanan Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sivasspor'dan, Göztepe maçında sakatlanan Manaj'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Siirtli kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de maç yönetmek

Siirtli kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de maç yönetmek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet