Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek, futbol direktörü olarak görevlendirildi.
Yedi yılı aşkın süredir kulübün bünyesinde farklı departmanlarda yer alan ve son iki sezondur sportif direktör yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildi.
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