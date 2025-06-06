Dolar
39.22
Euro
44.64
Altın
3,322.71
ETH/USDT
2,516.50
BTC/USDT
104,750.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi

Fenerbahçe Kulübü, reorganizasyon çalışmaları kapsamında Devin Özek'in futbol direktörlüğü, Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya ekibi Bayer Leverkusen'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda önemli roller üstlenen Devin Özek, futbol direktörü olarak görevlendirildi.

Yedi yılı aşkın süredir kulübün bünyesinde farklı departmanlarda yer alan ve son iki sezondur sportif direktör yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı
Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette
Büyük İstanbul Otogarı'nda polis ekiplerinin bayram denetimi sürüyor

Benzer haberler

Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi

Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Devin Özek getirildi

"Dört büyükler" kripto para piyasasında bu sezon yatırımcısını sevindiremedi

Fenerbahçe'de sezonun en golcü ismi Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kırmızı kart gören tek oyuncusu Mert Müldür

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kırmızı kart gören tek oyuncusu Mert Müldür
Türk takımları, UEFA kulüp puanı klasmanında bu sezon ilk 50'ye giremedi

Türk takımları, UEFA kulüp puanı klasmanında bu sezon ilk 50'ye giremedi
Spor hisseleri iç açıcı bir performans sergilemezken, yatırımcısını sadece Fenerbahçe sevindirdi

Spor hisseleri iç açıcı bir performans sergilemezken, yatırımcısını sadece Fenerbahçe sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet