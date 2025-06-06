Dolar
39.22
Euro
44.70
Altın
3,325.71
ETH/USDT
2,502.90
BTC/USDT
104,885.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fransa Açık'ta son şampiyon Carlos Alcaraz finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, İtalyan Lorenzo Musetti'nin maçtan çekilmesiyle finale kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Fransa Açık'ta son şampiyon Carlos Alcaraz finale yükseldi

İstanbul

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında dünya 2 numarası Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Musetti karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Fransa Açık'ta yarı final oynayan Musetti, ilk seti 6-4 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

"Tie-break" ile sonuçlanan ikinci seti 7-6, üçüncü seti ise 6-0 ile hanesine yazdıran Alcaraz, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dört kez grand slam şampiyonu Alcaraz, 4. sette 2-0 öndeyken Musetti'nin sakatlığı nedeniyle sahadan çekilmesiyle 2 saat 25 dakika süren karşılaşma sonunda finale yükseldi.

Tek erkeklerin diğer finalisti, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic arasındaki maçın ardından belli olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay’dan Irak’ta ihtiyaç sahibi ailelere dokuz tonluk kurbanlık et bağışı
TDV, Burkina Faso'da 35 bin kurban hissesini dağıtacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında tahliye çalışmasına yük taşıma asansörüyle destek verdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı

Benzer haberler

Fransa Açık'ta son şampiyon Carlos Alcaraz finale yükseldi

Fransa Açık'ta son şampiyon Carlos Alcaraz finale yükseldi

Fransa Açık'ta Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet