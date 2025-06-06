Dolar
39.22
Euro
44.66
Altın
3,326.27
ETH/USDT
2,518.00
BTC/USDT
104,684.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci oldu

Milli sporcu Ahmet Kaplan, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftler quad kategorisinde Güney Afrikalı partneri Donald Ramphadi ile ikincilik elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, Ramphadi ile birlikte yarı finalde turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sam Schroder-Andy Lapthorne ikilisini 6-3, 2-6 ve 10-7'lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Finalde 1 numaralı seribaşı Guy Sasson-Niels Vink çiftiyle karşılaşan Ahmet Kaplan-Donald Ramphadi ikilisi, 1 saat 29 dakika süren mücadelede rakiplerine 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Ahmet Kaplan, bu sonuçla birlikte kariyerinin en önemli grand slam derecelerinden birine imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı
Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette
Büyük İstanbul Otogarı'nda polis ekiplerinin bayram denetimi sürüyor

Benzer haberler

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci oldu

Fransa Açık'ta Coco Gauff, Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu

Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka finale yükseldi

Fransa Açık'ta Coco Gauff yarı finale çıktı

Fransa Açık'ta Coco Gauff yarı finale çıktı
Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
Lorenzo Musetti, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Lorenzo Musetti, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet