Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak

Sivas
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, Rey Manaj ve sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.