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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, Rey Manaj ve sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

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