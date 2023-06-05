Dolar
21.22
Euro
22.69
Altın
1,941.81
ETH/USDT
1,869.80
BTC/USDT
26,796.00
BIST 100
5,311.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Serhat Zafer  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Sivas

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 40 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Kayserispor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor, Samuel Saiz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çalışanların yasam kalitesini artırmak en önemli görevimiz
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Van'da jandarma ekipleri düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni yönetim sistemimiz güçlenerek Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edecek

Benzer haberler

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Takıma 6-7 oyuncu katmayı düşünüyoruz

Spor Toto Süper Lig'de perde kapanıyor

Spor Toto Süper Lig'de perde kapanıyor
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz: Daha çok çalışıp şampiyon unvanlarımızı sürdürmek istiyoruz

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Temiz: Daha çok çalışıp şampiyon unvanlarımızı sürdürmek istiyoruz
Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak

Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet