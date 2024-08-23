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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Sivas

BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

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