Sivasspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Sivas
BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.