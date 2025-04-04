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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya, Fikret Delal  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Sivas, Rize

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra Rize'ye gidecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 30 puan topladı.

Çaykur Rizespor, 10 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla ligde 13'üncü sırada bulunuyor, Sivasspor ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekip, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Karadeniz takımında, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou ve kart cezası bulunan Samet Akaydin ile Olawoyin maçta forma giyemeyecek.

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