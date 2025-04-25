Dolar
38.42
Euro
43.64
Altın
3,302.77
ETH/USDT
1,775.60
BTC/USDT
93,702.00
BIST 100
9,492.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenleniyor Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştiriyor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Üniversitesi Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya, Oktay Özden  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Sivas/Antalya

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

Onvo Antalyaspor'da 3 eksik

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor, 40 puanla 12. sırada yer alıyor.

Geçen haftayı bay geçen Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Erdal Rakip ile sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun dışında eksik bulunmuyor.

Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Net Global Sivasspor'u 2-1 yenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 804 kişi yakalandı
Türkiye'nin aktif yaşlanma endeksi değeri 2024'te 29,7 oldu
İstanbul'da deprem endişesi yaşayan bazı vatandaşlar, millet bahçeleri ve parklarda kalmayı sürdürüyor
Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor

Benzer haberler

3. Lig'de normal sezon yarın tamamlanacak

3. Lig'de normal sezon yarın tamamlanacak

Göztepe'nin "haylaz" taraftarı, takımını tribünden destekleyecek

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke: İstediğim şey cesaret

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak
Reeder Samsunspor, Sipay Bodrumspor'a konuk olacak

Reeder Samsunspor, Sipay Bodrumspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet