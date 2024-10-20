Sivasspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi

Sivas
20. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında Turgunboev topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
36. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top, savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Murat Paluli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
43. dakikada Sivasspor öne geçti. Turgunboev'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
45+2. dakikada Hatayspor beraberliği sağladı. Pedro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Nikolic'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
61. dakikada Turgunboev'in sağ kanattan ortasında ceza alanında Koita topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
Aynı dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Calvo kafayla dokundu, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
70. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ceza alanına ortasında hakem Mehmet Türkmen, Cemali Sertel'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.
79. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Camara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.
87. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında ceza sahasındaki Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Nikolic gole izin vermedi.
89. dakikada Manaj'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Emrah Başsan'ın plase vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
90. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında Strandberg'in kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşma, Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
"Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oynanan oyundan memnunum"
Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından BG 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, takım olarak iyi oynadıklarını belirtti.
Takımın başında üçüncü maça çıktığını dile getiren Çalımbay, "Bugünkü oynadığımız oyundan çok memnunum. Bundan önce Trabzonspor maçı da keza aynı şekildeydi. Orada da bir sürü gol kaçırdık, burada da bir sürü gol kaçırdık." dedi.
Yedikleri gollerin hepsinin de duran toptan olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları kaydetti:
"En çok buna üzüldük. Oynadığımız oyuna bakarsak tabii ki buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. En son üzüldüğümüz basit bir şey ama üçüncü golde auta çıkan topun hakem arkadaşımızın korner vermesi. O da bize sonucu etkileyen bir gol oldu. Herşeye rağmen güzel bir lig maçı oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oynanan oyundan memnunum."
Çalımbay, eski takımı Sivasspor'a karşı maç oynamanın da ayrı bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.
"Hatayspor gibi iyi bir takımı yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak zor süreçlerden geçtiklerini belirtti.
Oğlu Emir Haktan Uygun'un doğum günü olduğunu ve galibiyeti oğluna armağan ettiğini dile getiren Uygun, "Hatayspor gibi iyi bir takımı yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gelerek bizleri desteklediler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.